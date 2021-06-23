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Жительница Уфы привилась от коронавируса и выиграла квартиру

Также были разыграны дорогие смартфоны и другие ценные призы.

23 июня, 20:30
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Жительница Уфы выиграла квартиру в акции среди вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Ранее стало известно, что Общественный фонд развития города Уфы проведёт розыгрыш однокомнатной квартиры и десяти смартфонов среди привитых от ковида в рамках акции "Здоровая Уфа". В акции принимали участие граждане, сделавшие с 14 мая по 20 июня прививку от коронавируса в любом городском пункте вакцинации. Разыгрывались однокомнатная квартира в Демском районе стоимостью не более 2,5 миллиона рублей и десять айфонов, стоимость каждого из которых доходила до 70 тысяч рублей.

"Суперприз — квартиру — выиграла жительница Уфы Тамара Александровна, вакцинировавшаяся 28 мая в городской клинической больнице № 8. Также сегодня десять участников акции стали обладателями айфонов. Были разыграны и другие ценные призы", — отметили в пресс-службе городской мэрии.

Голикова поручила добавить в сертификаты о вакцинации информацию о сроках иммунной защиты

Голикова поручила добавить в сертификаты о вакцинации информацию о сроках иммунной защиты

При этом уточняется, что все данные по вакцинированным, которые принимали участие в розыгрыше, проверялись специальной комиссией.

"В акции был зарегистрирован 38 631 флаер. Информация о результатах розыгрыша призов среди участников акции будет размещена на сайте акции "Здоровая Уфа". Представители организатора акции свяжутся с победителями по указанным ими телефонам", — добавили в администрации Уфы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых от CoViD-19.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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