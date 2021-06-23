В МИД РФ заявили, что России и США пора начать ездить "в гости" друг к другу
Москве и Вашингтону следует отказаться от практики встреч на территории третьих стран, указали в дипведомстве.
Фото © Pixabay
России и США пора встречаться на своих территориях, а от практики официальных контактов в третьих странах стоит отказаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наверное, уже пора отказываться от практики встреч в третьей стране и возобновлять обычную для такого рода работы форму поездок "в гости" друг к другу. Мы к этому готовы и приглашаем американскую сторону именно так подойти", — отметил дипломат в беседе с ТАСС.
Рябков отметил, что первую встречу в формате межведомственных делегаций по стратегической стабильности, которая была оговорена ещё в Женеве, важно провести в ближайшие недели, причём она состоится не в Москве и не Вашингтоне. В данном вопросе странам главное "сделать как минимум шаг вперёд", заключил замглавы МИД.
Ранее Лайф сообщал, что Россия направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена. Москва хочет выстраивать продуктивные и равноправные отношения с американскими коллегами.
Комментариев: 0