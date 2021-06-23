Север Петербурга остался без электричества из-за пожара на подстанции
Специалисты "Россети Ленэнерго" начали работы по оперативному переключению потребителей.
Кадр © VK / spb_today
Север Петербурга остался без электричества. Видео © VK / spb_today
Жители северных районов Санкт-Петербурга остались без электроэнергии. В соцсетях сообщают, что в квартирах пропал свет, а на улицах отключены светофоры и остановились трамваи.
В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" отметили, что "технологическое нарушение зафиксировано на "подстанции смежной сетевой организации". Там добавили, что уже начали переключать потребителей.
"Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации", — говорится в сообщении.
В администрации Ленобласти сообщили, что загорелась электроподстанция "Ручьи" на 220 кВт в посёлке Новое Девяткино Всеволожского района. На месте инцидента работают дежурные пожарные части. В результате происшествия пострадавших нет.
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