Север Петербурга остался без электричества из-за пожара на подстанции

Север Петербурга остался без электричества. Видео © VK / spb_today

Жители северных районов Санкт-Петербурга остались без электроэнергии. В соцсетях сообщают, что в квартирах пропал свет, а на улицах отключены светофоры и остановились трамваи.

В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" отметили, что "технологическое нарушение зафиксировано на "подстанции смежной сетевой организации". Там добавили, что уже начали переключать потребителей.

"Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации", — говорится в сообщении.