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Север Петербурга остался без электричества из-за пожара на подстанции

Специалисты "Россети Ленэнерго" начали работы по оперативному переключению потребителей.

23 июня, 20:19

Кадр © VK / spb_today

Север Петербурга остался без электричества. Видео © VK / spb_today

Жители северных районов Санкт-Петербурга остались без электроэнергии. В соцсетях сообщают, что в квартирах пропал свет, а на улицах отключены светофоры и остановились трамваи.

В пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" отметили, что "технологическое нарушение зафиксировано на "подстанции смежной сетевой организации". Там добавили, что уже начали переключать потребителей.

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"Специалисты "Россети Ленэнерго" ведут работы по оперативному переключению потребителей в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации", — говорится в сообщении.

В администрации Ленобласти сообщили, что загорелась электроподстанция "Ручьи" на 220 кВт в посёлке Новое Девяткино Всеволожского района. На месте инцидента работают дежурные пожарные части. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее почти 50 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за сильного урагана.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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