В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. Как сообщает газета Huffington Post, 49-летняя Анна Морган-Ллойд из штата Индиана получила три года условно.

Judge sentences "peaceful tourist" Anna Morgan-Lloyd to 3 years of probation for role in Jan. 6th attack. Perhaps her friends are next. pic.twitter.com/3tzqtTVTR7 — George "Either lead, follow, or get out of my way" (@George_514) June 23, 2021

Женщине в течение этих лет запрещено владеть оружием, также она должна провести 120 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 500 долларов.

"Я бы просто хотела извиниться перед судом, народом Америки и моей семьёй. Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту Трампу, и мне стыдно, что это вылилось в проявление насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что всё выйдет так", — сказала американка во время вынесения приговора.

Отмечается, что Морган-Ллойд признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия США.