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В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия

Осуждённая 49-летняя женщина принесла извинения суду, американскому народу и своей семье.

23 июня, 21:14

Фото © Pixabay

В США суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. Как сообщает газета Huffington Post, 49-летняя Анна Морган-Ллойд из штата Индиана получила три года условно.

Женщине в течение этих лет запрещено владеть оружием, также она должна провести 120 часов на общественных работах и выплатить штраф в размере 500 долларов.

"Я бы просто хотела извиниться перед судом, народом Америки и моей семьёй. Я была там, чтобы мирно выразить поддержку президенту Трампу, и мне стыдно, что это вылилось в проявление насилия. Я бы никогда не оказалась там, если бы знала, что всё выйдет так", — сказала американка во время вынесения приговора.

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Отмечается, что Морган-Ллойд признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия США.

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло. Кроме того, двое американских полицейских после акции протеста решили свести счёты с жизнью.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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