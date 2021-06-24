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"Человек-паук" пришёл на аудиенцию к папе римскому и подарил ему маску

В Ватикане положительно оценили поступки молодого человека и назвали его "действительно хорошим супергероем".

23 июня, 21:50

Кадр из видео Twitter / EWTNews

Мужчина в костюме Человека-паука пришёл на еженедельную аудиенцию папы римского Франциска, сообщает EWTN News.

Как пишет издание, в костюм Человека-паука нарядился 28-летний Маттео Вильярдита, который навещает в образе супергероя детей в госпиталях, чтобы поднять им настроение. Молодой человек во время встречи подарил понтифику запасную маску Человека-паука.

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"Это было очень захватывающе, потому что папа Франциск сразу понял мою миссию", — поделился Вильярдита.

В Ватикане положительно оценили поступки молодого человека и назвали его "действительно хорошим супергероем". Во время самоизоляции Вильярдита не мог навещать детей в больницах, поэтому ему пришлось созваниваться с ребятами по видеосвязи, таких звонков за несколько месяцев молодой человек сделал около полутора тысяч.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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