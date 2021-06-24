"Человек-паук" пришёл на аудиенцию к папе римскому и подарил ему маску

Как пишет издание, в костюм Человека-паука нарядился 28-летний Маттео Вильярдита, который навещает в образе супергероя детей в госпиталях, чтобы поднять им настроение. Молодой человек во время встречи подарил понтифику запасную маску Человека-паука.

В Ватикане положительно оценили поступки молодого человека и назвали его "действительно хорошим супергероем". Во время самоизоляции Вильярдита не мог навещать детей в больницах, поэтому ему пришлось созваниваться с ребятами по видеосвязи, таких звонков за несколько месяцев молодой человек сделал около полутора тысяч.