"Человек-паук" пришёл на аудиенцию к папе римскому и подарил ему маску
В Ватикане положительно оценили поступки молодого человека и назвали его "действительно хорошим супергероем".
Кадр из видео Twitter / EWTNews
📹 VIDEO | Pope Francis greets Spider-Man. 28-year-old Mattia Villardita dresses up as the comic-book character to visit children in hospitals across Italy. He handed the pope a Spider-Man mask of his own at the general audience in the Vatican. Read more: https://t.co/mN3UmHtHb9 pic.twitter.com/D680dyLDup— EWTN News (@EWTNews) June 23, 2021
Мужчина в костюме Человека-паука пришёл на еженедельную аудиенцию папы римского Франциска, сообщает EWTN News.
Как пишет издание, в костюм Человека-паука нарядился 28-летний Маттео Вильярдита, который навещает в образе супергероя детей в госпиталях, чтобы поднять им настроение. Молодой человек во время встречи подарил понтифику запасную маску Человека-паука.
"Это было очень захватывающе, потому что папа Франциск сразу понял мою миссию", — поделился Вильярдита.
В Ватикане положительно оценили поступки молодого человека и назвали его "действительно хорошим супергероем". Во время самоизоляции Вильярдита не мог навещать детей в больницах, поэтому ему пришлось созваниваться с ребятами по видеосвязи, таких звонков за несколько месяцев молодой человек сделал около полутора тысяч.
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