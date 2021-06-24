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Зеленский — о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020: Фортуна вернула нам долг

Украинский лидер отметил, что теперь у футболистов появляется шанс доказать, что всё это время на турнире они просто разминались.

23 июня, 22:15
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP46sKVhpYR/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Фото © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020. Глава государства написал в своём "Инстаграме", что футбольная фортуна вернула украинцам долг за те разы, когда она была к ним несправедлива.

"Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедлива. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Так что сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно заслуженно", — отметил Зеленский.

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Лидер Незалежной добавил, что теперь у сборной Украины появляется шанс доказать, что всё это время на Евро-2020 они просто разминались.

"И я уверен, что в 1/8 финала вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли", — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это стало известно после результатов матчей в других группах. Благодаря разгромной победе Испании над Словакией и виктории Швеции над Польшей команда Андрея Шевченко вышла в 1/8 финала Евро-2020, заняв третье место в своей группе. На этой стадии турнира украинцы сразятся как раз со шведами.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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