Зеленский — о выходе сборной Украины в плей-офф Евро-2020: Фортуна вернула нам долг

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020. Глава государства написал в своём "Инстаграме", что футбольная фортуна вернула украинцам долг за те разы, когда она была к ним несправедлива.

"Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедлива. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Так что сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно заслуженно", — отметил Зеленский.

Лидер Незалежной добавил, что теперь у сборной Украины появляется шанс доказать, что всё это время на Евро-2020 они просто разминались.

"И я уверен, что в 1/8 финала вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли", — подчеркнул Зеленский.