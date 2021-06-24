Проценко: В реанимации больницы в Коммунарке нет ни одного привитого от ковида
Медик выразил уверенность, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжёлых случаев ковида резко уменьшилось.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Среди 387 пациентов, которые находятся в реанимации больницы в Коммунарке, нет ни одного привитого от коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 — на ИВЛ, три — на ЭКМО <…> Среди них нет вакцинированных", — отметил доктор в своём телеграм-канале.
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Проценко выразил уверенность, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжёлых случаев ковида резко уменьшилось и конец пандемии стал бы ближе.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число госпитализированных с ковидом в России. Он отметил, что в реанимации находится 3800 больных и их число увеличилось за последнее время.
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