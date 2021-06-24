НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Проценко: В реанимации больницы в Коммунарке нет ни одного привитого от ковида

Медик выразил уверенность, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжёлых случаев ковида резко уменьшилось.

23 июня, 22:12
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Среди 387 пациентов, которые находятся в реанимации больницы в Коммунарке, нет ни одного привитого от коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 — на ИВЛ, три — на ЭКМО <…> Среди них нет вакцинированных", — отметил доктор в своём телеграм-канале.

CoViD-19 стал убивать быстрее: Главврач Коммунарки рассказал о новых смертельных свойствах вируса-мутанта "Дельта"

CoViD-19 стал убивать быстрее: Главврач Коммунарки рассказал о новых смертельных свойствах вируса-мутанта "Дельта"

Проценко выразил уверенность, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжёлых случаев ковида резко уменьшилось и конец пандемии стал бы ближе.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число госпитализированных с ковидом в России. Он отметил, что в реанимации находится 3800 больных и их число увеличилось за последнее время.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1