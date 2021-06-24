Жители Ставрополья засняли в небе необычное "облако-медузу". Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Вечером 23 июня около 20:56 мск жители Ставропольского края и соседних регионов наблюдали в небе необычное разноцветное облако. Видео очевидцы прислали в редакцию Лайфа.

Пользователи соцсетей отметили, что явление было видно из Ставрополя, Курского, Изобильненского, Новоалександровского, Левокумского и Арзгирского округов. По предположениям очевидцев, это следы на небе от запуска баллистической ракеты, подсвеченные солнцем. Однако официальных сообщений пока не поступало.









В группе "AstroAlert | Наблюдательная астрономия" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что, вполне вероятно, это был запуск боевой ракеты "Тополь-М" с ракетного полигона Капустин Яр в северо-западной части Астраханской области. Обычно такие запуски поражают цель на полигоне в Казахстане Сары-Шаган к северо-западу и западу от озера "Балхаш" в пустыне Бетпак-Дала.