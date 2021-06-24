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Жители Ставрополья засняли в небе необычное "облако-медузу"

Официальных сообщений о природе явления пока не поступало, однако есть предположения, что это след от запуска баллистической ракеты.

23 июня, 22:51

Фото © VK / tipich_stav

Жители Ставрополья засняли в небе необычное "облако-медузу". Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Вечером 23 июня около 20:56 мск жители Ставропольского края и соседних регионов наблюдали в небе необычное разноцветное облако. Видео очевидцы прислали в редакцию Лайфа.

Пользователи соцсетей отметили, что явление было видно из Ставрополя, Курского, Изобильненского, Новоалександровского, Левокумского и Арзгирского округов. По предположениям очевидцев, это следы на небе от запуска баллистической ракеты, подсвеченные солнцем. Однако официальных сообщений пока не поступало.

  • Фото © VK / tipich_stav
    Фото © VK / tipich_stav
  • Невинномысск. Фото © VK / astro.nomy / Евгений Керимов
    Невинномысск. Фото © VK / astro.nomy / Евгений Керимов
  • Волгоград. Фото © VK / astro.nomy / Анатолий Выскуб
    Волгоград. Фото © VK / astro.nomy / Анатолий Выскуб
  • Фото © VK / tipich_stav
    Фото © VK / tipich_stav

Фото © VK / tipich_stav

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В группе "AstroAlert | Наблюдательная астрономия" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что, вполне вероятно, это был запуск боевой ракеты "Тополь-М" с ракетного полигона Капустин Яр в северо-западной части Астраханской области. Обычно такие запуски поражают цель на полигоне в Казахстане Сары-Шаган к северо-западу и западу от озера "Балхаш" в пустыне Бетпак-Дала.

Ранее Лайф писал, что в небе над Техасом сняли таинственный объект.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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