Жители Ставрополья засняли в небе необычное "облако-медузу"
Официальных сообщений о природе явления пока не поступало, однако есть предположения, что это след от запуска баллистической ракеты.
Фото © VK / tipich_stav
Вечером 23 июня около 20:56 мск жители Ставропольского края и соседних регионов наблюдали в небе необычное разноцветное облако. Видео очевидцы прислали в редакцию Лайфа.
Пользователи соцсетей отметили, что явление было видно из Ставрополя, Курского, Изобильненского, Новоалександровского, Левокумского и Арзгирского округов. По предположениям очевидцев, это следы на небе от запуска баллистической ракеты, подсвеченные солнцем. Однако официальных сообщений пока не поступало.
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В группе "AstroAlert | Наблюдательная астрономия" в соцсети "ВКонтакте" сообщили, что, вполне вероятно, это был запуск боевой ракеты "Тополь-М" с ракетного полигона Капустин Яр в северо-западной части Астраханской области. Обычно такие запуски поражают цель на полигоне в Казахстане Сары-Шаган к северо-западу и западу от озера "Балхаш" в пустыне Бетпак-Дала.
Ранее Лайф писал, что в небе над Техасом сняли таинственный объект.
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