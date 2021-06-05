Пользователь Reddit из США Мэтт Дитрих на днях поделился снимком, который сломает мозг любому, кто не очень разбирается в астрономии. Оказывается, северное сияние — не единственное завораживающее явление. Проведя четыре облачные ночи неподалёку от Обсерватории Макдональда в Техасе, фотограф сделал шикарный кадр, на котором запечатлел так называемые спрайты.

Фото © Reddit / MDieterich

Явление и правда по красочности ничуть не уступает тому же северному сиянию, но, в отличие от последнего, наслаждаться им вживую не удастся. Эти оптические вспышки длятся от сотых до десятых секунды. Мало того что их сложно сфотографировать, так они и возникают весьма редко.

Наука до сих пор на сто процентов не знает точных механизмов образования спрайтов, но подозревает, что это как-то связано с электрическими разрядами, возникающими между грозовыми облаками и ионосферой Земли.

Когда Мэтт опубликовал снимок спрайтов в сабреддите "Космос", пост мигом привлёк внимание пользователей соцсети. За пару дней фотографию оценило порядка 50 тысяч человек.

Фото © Instagram / mattdieterich