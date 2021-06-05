Лучше северного сияния: Фотограф поймал в небе редкое явление, которое больше похоже на сбой в матрице
Фотолюбитель опубликовал снимок, на котором видны не то засветы плёнки, не то результат сломавшейся матрицы... Каково же было удивление пользователей, когда они узнали, что эти яркие вспышки — редкое астрономическое явление.
Пользователь Reddit из США Мэтт Дитрих на днях поделился снимком, который сломает мозг любому, кто не очень разбирается в астрономии. Оказывается, северное сияние — не единственное завораживающее явление. Проведя четыре облачные ночи неподалёку от Обсерватории Макдональда в Техасе, фотограф сделал шикарный кадр, на котором запечатлел так называемые спрайты.
Фото © Reddit / MDieterich
Явление и правда по красочности ничуть не уступает тому же северному сиянию, но, в отличие от последнего, наслаждаться им вживую не удастся. Эти оптические вспышки длятся от сотых до десятых секунды. Мало того что их сложно сфотографировать, так они и возникают весьма редко.
Наука до сих пор на сто процентов не знает точных механизмов образования спрайтов, но подозревает, что это как-то связано с электрическими разрядами, возникающими между грозовыми облаками и ионосферой Земли.
Когда Мэтт опубликовал снимок спрайтов в сабреддите "Космос", пост мигом привлёк внимание пользователей соцсети. За пару дней фотографию оценило порядка 50 тысяч человек.
Вирусный кадр Мэтта хоть и чрезвычайно редкий, но далеко не самый красочный в портфолио фотографа. К примеру, на кадре сверху американец запечатлел галактику М 83, которая находится в 15 миллионах световых лет от нашей планеты. Своими работами Дитрих делится в соцсети Instagram и на личном сайте.
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