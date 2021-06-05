15 героев, которые сохраняют спокойствие при полной катастрофе, но получается очень смешно

"Кажется, меня спалили"

Фото © Reddit / hmmm

"Ну кто не любит вздремнуть рядом с котиками!"

Фото © Reddit / hmmm

"Не знаю, почему это так смешно, но, уверен, мы бы смогли подружиться с этим парнем"

Фото © Reddit / hmmm

"Эта фотография могла бы стать шикарным мемом"

Фото © Reddit / hmmm

"Надеюсь, это не то, о чём я подумал"

Фото © Reddit / hmmm

"Я перерыл весь день, чтобы выяснить, что это реальное фото некого Дона Шихи, сделанное, когда он учился в колледже. У грузовика службы доставки отказал ручной тормоз, что привело к тому, что вы видите на снимке. НО! Я не нашёл ни одного слова про то, почему мистер Шихи носит с собой эту швейную машинку!"

Фото © Reddit / hmmm

"Должно быть, крутая книга"

Фото © Reddit / hmmm

"Самое время проверить уровень масла!"

Фото © Reddit / hmmm

"Надеюсь, получилось классное селфи"

Фото © Reddit / hmmm

"Дуло — пониже, голову — немного вправо. Класс!"

Фото © Reddit / hmmm

"Зря он появился на этом фото"

Фото © Reddit / hmmm

"Приятного аппетита!"

Фото © Reddit / hmmm

"Интересно, что здесь происходит?"

Фото © Reddit / hmmm

"Надеюсь, этот парень после такого спал хоть когда-нибудь"

Фото © Reddit / hmmm

"Пожар пожаром, но у меня тут качели освободились"

Фото © Reddit / hmmm

Фотографии выше — прекрасное доказательство того, что не во всех ситуациях уместно оставаться хладнокровным. А то получается ну очень смешно. Ещё больше примеров абсурдных ситуаций — в материале Bored Panda.