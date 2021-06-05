15 героев, которые сохраняют спокойствие при полной катастрофе, но получается очень смешно
Ещё Суворов говорил, что голову нужно держать в холоде. Что ж, сохранять спокойствие и правда важно, но не во всех случаях это будет уместно. В подборке ниже — 15 героев, которые умудряются оставаться хладнокровными, но от этого только смешнее.
"Кажется, меня спалили"
"Ну кто не любит вздремнуть рядом с котиками!"
"Не знаю, почему это так смешно, но, уверен, мы бы смогли подружиться с этим парнем"
"Эта фотография могла бы стать шикарным мемом"
"Надеюсь, это не то, о чём я подумал"
"Я перерыл весь день, чтобы выяснить, что это реальное фото некого Дона Шихи, сделанное, когда он учился в колледже. У грузовика службы доставки отказал ручной тормоз, что привело к тому, что вы видите на снимке. НО! Я не нашёл ни одного слова про то, почему мистер Шихи носит с собой эту швейную машинку!"
"Должно быть, крутая книга"
"Самое время проверить уровень масла!"
"Надеюсь, получилось классное селфи"
"Дуло — пониже, голову — немного вправо. Класс!"
"Зря он появился на этом фото"
"Приятного аппетита!"
"Интересно, что здесь происходит?"
"Надеюсь, этот парень после такого спал хоть когда-нибудь"
"Пожар пожаром, но у меня тут качели освободились"
Фотографии выше — прекрасное доказательство того, что не во всех ситуациях уместно оставаться хладнокровным. А то получается ну очень смешно. Ещё больше примеров абсурдных ситуаций — в материале Bored Panda.
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