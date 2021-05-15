Девушка уничтожила идеальный мир Instagram, показав суровую реальность: 10 смешных сравнений

Карьера блогерши у Джеральдин началась в 2019-м. Девушка сразу определилась с будущей тематикой — уморительные сравнения "Инстаграм"/реальность и немного кулинарии. Популярность гарантирована.

Идея сопоставлять фотографии под формат "Инстаграма" с неприглядной реальностью ненова, но посмотрите, как Джеральдин подошла к исполнению.

На каждый коллаж уходит от пары часов до нескольких дней — иногда ради одного лишь кадра девушке приходится слоняться по городу в поисках нужного костюма.

Подписчиков у немки немного: 50 тысяч фанатов — ерунда по сравнению с миллионной аудиторией типичных инстаграмеров.

Но зато Уэст просто обожают, ведь далеко не у каждого найдётся так много самоиронии, чтобы публиковать в Сети свои худшие фотографии.

В юмористических коллажах девушка показывает жизнь во всех её сферах — и занятия спортом уже не такие глянцевые, и вечера перед телевизором совсем не похожи на те, какими их показывают в сториз.

На некоторых публикациях разница между снимками слишком большая. Настолько, что кажется, это две разные девушки. Смотрите сами.

Справа Джеральдин в шутку "измазалась" в муке во время готовки. Слева — то, как кухня выглядит во время приготовления какого-нибудь пирога на самом деле.

Кстати, в кулинарии немка знает толк. Помимо сравнений в своём профиле девушка регулярно делится с подписчиками простыми рецептами, пишет Bored Panda.

Кроме того, в конце прошлого года девушка завела канал на YouTube Gigi Yum Yum. Теперь она не только пишет о рецептах, но и сама показывает, как всё приготовить.