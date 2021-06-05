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Мама заказала для сына курицу во фритюре, но внутри их ждал неприятный сюрприз из грязной тряпки

Женщина заказала доставку на дом, но одно "блюдо" напрочь испортило аппетит всем в доме. Среди ароматных стрипсов лежала жареная тряпка.

5 июня, 12:00

Фото © Facebook / Алике Перес

Алике Перес, которая живёт на Филиппинах, недавно заказала доставку в местном ресторане фастфуда. Среди прочего она взяла сынишке его любимую жареную курицу. Но, когда мама попыталась нарезать её, чтобы ребёнку было удобнее есть, она столкнулась с неожиданной проблемой. Как филиппинка ни старалась, кусок не поддавался. И только когда женщина решила разорвать его руками, всё встало на свои места. Никакой курицы и в помине не было.

Фото © Facebook / Алике Перес

Фото © Facebook / Алике Перес

Делюсь с вами тем, что меня недавно так сильно расстроило. Заказала в Jollibee доставку курицы для моего сына, но, когда пыталась отрезать ему кусок, нож просто не справлялся. Решила оторвать его руками и, к моему удивлению, внутри обнаружила тряпку. Меня это действительно беспокоит... Что должно было произойти, чтобы человек положил её в панировку, а потом — во фритюр!?!?

Алике Перес

В комментариях Алике призналась, что всегда считала людей, находящих странные вещи в еде, лгунами, но теперь понимает, как сильно она была не права, пишет Mirror. Сейчас единственное, о чём думает женщина, сколько ещё курицы было пожарено в масле, испачканном тряпкой.

Фото © Facebook / Алике Перес

Фото © Facebook / Алике Перес

А пока филиппинка делала заказ в другом кафе, её пост с ужасным открытием стал вирусным в Facebook. За пару дней публикацию оценило больше 90 тысяч человек, и ещё столько же поделилось ей у себя на странице. Причём репостами дело не закончилось — Jollibee объявили, что они вынуждены были закрыть точку, в которой делала заказ Алике, чтобы "проверить соблюдение процедур" и "переобучить команду заведения".

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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