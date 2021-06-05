Мама заказала для сына курицу во фритюре, но внутри их ждал неприятный сюрприз из грязной тряпки
Женщина заказала доставку на дом, но одно "блюдо" напрочь испортило аппетит всем в доме. Среди ароматных стрипсов лежала жареная тряпка.
Алике Перес, которая живёт на Филиппинах, недавно заказала доставку в местном ресторане фастфуда. Среди прочего она взяла сынишке его любимую жареную курицу. Но, когда мама попыталась нарезать её, чтобы ребёнку было удобнее есть, она столкнулась с неожиданной проблемой. Как филиппинка ни старалась, кусок не поддавался. И только когда женщина решила разорвать его руками, всё встало на свои места. Никакой курицы и в помине не было.
Делюсь с вами тем, что меня недавно так сильно расстроило. Заказала в Jollibee доставку курицы для моего сына, но, когда пыталась отрезать ему кусок, нож просто не справлялся. Решила оторвать его руками и, к моему удивлению, внутри обнаружила тряпку. Меня это действительно беспокоит... Что должно было произойти, чтобы человек положил её в панировку, а потом — во фритюр!?!?
В комментариях Алике призналась, что всегда считала людей, находящих странные вещи в еде, лгунами, но теперь понимает, как сильно она была не права, пишет Mirror. Сейчас единственное, о чём думает женщина, сколько ещё курицы было пожарено в масле, испачканном тряпкой.
А пока филиппинка делала заказ в другом кафе, её пост с ужасным открытием стал вирусным в Facebook. За пару дней публикацию оценило больше 90 тысяч человек, и ещё столько же поделилось ей у себя на странице. Причём репостами дело не закончилось — Jollibee объявили, что они вынуждены были закрыть точку, в которой делала заказ Алике, чтобы "проверить соблюдение процедур" и "переобучить команду заведения".
WOW-news
Спасибо, кораллы: Землетрясение длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас
сегодня в 09:00
Семейная пара, которая снимает порно на заказ, рассказала о самых странных фетишах своих клиентов
сегодня в 07:00
Студентка меда показала, что красный диплом сделал с её внешностью, и разница оказалась пугающей
сегодня в 06:00
Комментариев: 0