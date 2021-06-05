Модель не смогла найти к сумочке за 200 тыс. подходящее платье и просто нарисовала его на голом теле

26-летняя инстаграм-модель Дэни Бэнкс на своём примере показала, что всегда можно найти, что надеть. Недавно девушка купила люксовую сумку, но ни одно платье к ней не подходило. Блогерша вышла из ситуации грациозно.