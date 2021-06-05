НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Модель не смогла найти к сумочке за 200 тыс. подходящее платье и просто нарисовала его на голом теле

26-летняя инстаграм-модель Дэни Бэнкс на своём примере показала, что всегда можно найти, что надеть. Недавно девушка купила люксовую сумку, но ни одно платье к ней не подходило. Блогерша вышла из ситуации грациозно.

5 июня, 11:00

Фото © Instagram / danii.banks

На инстаграм-аккаунт Дэни из США подписано почти 6 млн человек, и эту аудиторию уже сложно чём-то удивить. Девушка регулярно щеголяет в экстравагантных нарядах от именитых дизайнеров, но недавно она была вынуждена сделать ставку на себя. Бэнкс не смогла найти идеальное платье под свою новенькую сумку Louis Vuitton, поэтому… просто нарисовала его специальными красками.

Фото © Instagram / danii.banks

Фото © Instagram / danii.banks

Помимо сумки и едва заметных трусов на теле Дэни, по сути, ничего и нет. Лишь краска с фирменным принтом LV да стразы, приклеенные не столько в эстетических целях, сколько в утилитарных — россыпь переливающихся пластмассок успешно прикрывает грудь модели.

Луи или Гучи?

Дэни Бэнкс

Фото © Instagram / danii.banks

Фото © Instagram / danii.banks

Образ модели, которая теперь в шутку называет себя Дэни Виттон, завершила белая высокая коса. Оригинальный наряд ошарашил подписчиков девушек, среди которых есть и немало звёзд. В общей сложности публикации с "платьем" набрали почти триста тысяч лайков, пишет Daily Star.

Ты сама выглядишь как тяжёлый люкс!

Violets.tv

Это просто сумасшествие!

Jordanworona

Это выглядит чертовски хорошо!!!

Sammyy02k

Дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого

Дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Папа увидит": 20-летняя дочь Урганта подняла юбку прямо перед пассажирами метро, но стыдно стало всем

вчера в 11:00

Ещё никто не видел: Бизнесмен выставил на торги ролик, снятый за минуты до голой фотосессии в Дубае

вчера в 15:08

Спасибо, кораллы: Землетрясение длилось 32 года и увенчалось гигантским цунами, но о нём узнали только сейчас

сегодня в 09:00

В Подмосковье сотрудника СИЗО задержали по подозрению в разглашении гостайны

сегодня в 11:46

На Алтае 12-летняя девочка чуть не разбилась на аттракционе

сегодня в 11:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1