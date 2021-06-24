Старший из них, Амир Каджи, в апреле заявил, что компанию взломали. При этом он призвал клиентов не обращаться к властям и юристам, отметив, что это замедлит возврат утраченных средств. Тем не менее некоторые инвесторы обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys, где посчитали просьбу бизнесмена странной. Стоит отметить, что за неделю до кибератаки, о которой сообщил Каджи, сотрудники Africrypt потеряли доступ к программному обеспечению.