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Афера века: Двое братьев из ЮАР исчезли с чужими биткоинами на 3,6 миллиарда долларов

Бизнесмены вывели средства с помощью крупных майнинг-пулов, из-за чего дальнейший путь криптовалюты отследить стало невозможно.

23 июня, 23:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ЮАР двое братьев, основавших криптовалютную инвестиционную компанию Africrypt, пропали вместе с 69 тысячами биткоинов пользователей платформы на сумму 3,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Старший из них, Амир Каджи, в апреле заявил, что компанию взломали. При этом он призвал клиентов не обращаться к властям и юристам, отметив, что это замедлит возврат утраченных средств. Тем не менее некоторые инвесторы обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys, где посчитали просьбу бизнесмена странной. Стоит отметить, что за неделю до кибератаки, о которой сообщил Каджи, сотрудники Africrypt потеряли доступ к программному обеспечению.

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Где в данный момент находятся братья — неясно, однако Hanekom Attorneys выяснила, что биткоины выведены со счетов компании с помощью крупных майнинг-пулов, из-за чего дальнейший путь криптовалюты отследить стало невозможно. Делом занимается элитное подразделение полиции ЮАР, также начат процесс ликвидации Africrypt.

Как пишет Bloomberg, пропавшие биткоины на пике продавались за сумму свыше четырёх миллиардов долларов. Отмечается, что братья Каджи, основавшие Africrypt всего два года назад, могли совершить крупнейшую аферу в истории криптовалют.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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