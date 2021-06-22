Надвигается распродажа биткоина: Где запрещают майнинг и чем это обернётся для курса криптовалют

Где запрещают майнинг и чем это грозит для российских инвесторов

В последние месяцы крипторынок переживает нелучшие времена. Биткоин подешевел. От былого максимума осталась половина. Криптовалюта стоит сейчас чуть более 32 тыс. долларов, хотя ещё в середине апреля побила исторический рекорд и достигала 65 тыс. По мнению экономистов, есть все основания полагать, что на этом падение биткоина не остановится.

Многие эксперты связывают падение курса криптовалют с ограничениями на майнинг в Китае. В это воскресенье там закрылось около 25 соответствующих проектов. Активная борьба с майнерами на территории Китая началась ещё в прошлом месяце. Финансовый регулятор страны (Комитет по финансовой стабильности и развитию Государственного совета КНР) сделал заявление, в котором описал свои принципы борьбы с майнингом и его наиболее серьёзные риски для страны. Там говорилось, что майнинг криптовалюты является одним из главных рисков инфляции юаня. Регулятор прямо признал биткоин "нежелательным" в Китае. Эта ситуация повлияет на весь рынок, в том числе и на кошелёк российских инвесторов.

— Да, урон от подобных действий есть. И связано это с тем, что майнинговые компании не могут оперативно перемещать свои мощности и операции. Но есть и хорошие новости. Власти других стран приглашают китайских майнеров разворачивать свои мощности у них. Точно не известно, как рынок криптовалюты отреагирует на решение китайских властей и каковы будут последствия. Если рассматривать ситуацию в перспективе, то эти действия могут сказаться на уменьшении сложности добычи, а также они смогут повысить привлекательность добычи в других странах. Но криптовалютному рынку всё же наиболее важно поведение крупных инвесторов на рынке, а майнеры ими не являются, — комментирует ситуацию директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

Аналитики отмечают, что кампания против криптовалют началась ещё в апреле. Тогда различные ведомства США фактически дали старт направлению по созданию нормативно-правовой базы в отношении блокчейн-компаний и криптовалют. При этом акценты сместились с поощрения инноваций, что было характерно для предыдущей администрации Трампа, на защиту потребителей и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

— Если с октября по апрель участники рынка лелеяли надежду на скорое одобрение биржевых фондов на базе первой криптовалюты, что открыло бы дверь на этот рынок для розничных инвесторов, то вскоре стало понятно, что до окончательного выстраивания надзора над индустрией властями США этому не бывать, — отметил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По его словам, в качестве атаки изначально избрали "неэкологичность" добычи биткоина. Майнеры расходуют столько же электроэнергии, сколько крупная индустриальная страна наподобие Швейцарии или густонаселённая, как, например, Малайзия. Случайно или нет, но Илон Маск заявил о приостановке продажи Tesla за биткоины из-за высокой доли энергии из невозобновляемых источников, используемой при майнинге. Этот тренд подхватили и китайские власти — в Китае располагается 2/3 всех вычислительных мощностей сети биткоина.

— Затем, после майской коррекции на 50%, чиновники уже переключили акцент на высокую волатильность криптовалют, из-за которой могут потерять деньги инвесторы, не способные корректно оценивать риски. Вполне возможно, поводом для атаки помимо желания создать условия для получения доходов криптовалютных трейдеров стали разработки центробанками собственных цифровых валют. Они вступят в конкуренцию с цифровым золотом как средством сохранения сбережений. Возможно, сыграло свою роль беспокойство из-за слишком динамичного роста рынка цифровых активов, который стал некоторыми восприниматься как будущее спасение от снижения покупательной способности фиатных валют, — добавил Аарон Хомский.

Последние события в Китае показали, что, в отличие от атак на биткоин в предыдущие годы, в этот раз власти Поднебесной настроены куда серьёзней. Там готовы к издержкам в виде фактического подрыва лидирующих позиций в индустрии майнинга, которая давала и рабочие места, и налоги. Это также может объясняться близостью момента запуска цифрового юаня, который выйдет в широкое обращение в 2022 году.

Аналитик считает, что показателен пример ситуации в провинции Сычуань, власти которой изначально, предположительно, дали возможность майнинговым компаниям доработать до конца сентября, до завершения периода высокой воды, когда на местных ГЭС образуются излишки электроэнергии, но впоследствии дали фактически два дня (до 20 июня) до полного прекращения операций. По данным Global Times, в настоящее время приостановлена на 90% деятельность крупнейших регулируемых компаний. Против более мелких майнеров будут устраиваться рейды.

— Давление на рынок криптовалют началось не вчера. Это уже явная тенденция. Государства одно за другим вводят разные меры по ограничению хождения цифровых валют, майнинга, заявляют о необходимости жёсткого регулирования крипторынка. Всё это происходит по одной-единственной причине: криптовалюты становятся конкурентами для фиатных денег государств, забирают на себя часть средств населения (которые могли бы пойти на фондовый рынок или рынок недвижимости, например). Кроме того, страны сейчас активно запускают свои цифровые аналоги национальных валют. Эта явная тенденция уже привела к сильной коррекции биткоина в последние недели. Монета вряд ли сможет снова пойти в рост в обозримой перспективе. Запрет майнинга в Китае — это новый удар по рынку, в результате чего можно ожидать сильной коррекции уже в самые короткие сроки, — предположил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Когда начнётся распродажа биткоина и как запрет на майнинг отразится на курсе криптовалют

Аарон Хомский считает, что и майское падение на 50%, и обвальное снижение на 10% в понедельник, 21 июня, в высокой степени объясняются именно действиями китайских властей. Хешрейт сети биткоина (объём вычислительных мощностей) упал со 180 EH/s до нынешних 102 EH/s. У этого показателя есть высокая корреляция с ценой первой криптовалюты. Чем выше показатель — тем выше подразумевается степень защиты сети биткоина, её ценность.

— В долгосрочной перспективе можно ожидать лишь позитивного эффекта от подобных действий китайских властей, поскольку исчезнут опасения получения Китаем полного контроля над биткоином, ведь в "западном мире" к нему испытывают недоверие. Возрастёт доля возобновляемых источников энергии, ослабнет урон от добычи для экологии. Однако в краткосрочной перспективе это сулит снижение цены биткоина. Майнеры из Китая вынуждены продавать запасы цифрового золота для релокации мощностей в другие страны (к примеру, в соседний Казахстан). Некоторые могут принять решение о полном сворачивании бизнеса и уходе в "кеш". Майнеры составляют крупную категорию участников рынка, действия которых могут на определённом этапе играть ключевую роль в формировании цен на биткоин, — отметил Аарон Хомский.

По словам аналитика, с технической точки зрения курс первой криптовалюты имеет шансы сформировать ещё одну, финальную волну — вверх, к 38–40 тыс. долларов. Правда, затем двинется вниз, к 30 тыс.

Основатель DAO Consensus Илья Чураков считает, что выброс на рынок объёмных партий биткоинов может привести к падению курса и диспропорции спроса и предложения. Правда, он не думает, что распродажа биткоинов китайскими майнерами, если таковая вообще состоится, приведёт к длительному спаду на крипторынке. История знает уже не один случай, когда криптовалюты оказывались под прицелом у китайских властей. И каждый раз биткоин выживал, а потом ещё и брал новые вершины.

Как свидетельствует статистика, сейчас долгосрочные инвесторы затаились и предпочитают только докупать, а не распродавать монеты. Их поведение может частично уравновесить спрос и предложение в случае распродажи китайскими майнерами. По мнению Илья Чуракова, локально распродажа может привести к падению курса, но оно будет отыграно в течение пары недель.

— Я не согласен с утверждением, что запрет майнинга в ряде провинций Китая приведёт к распродаже запасов криптовалют. Возможно, каким-то предприятиям потребуются дополнительные средства для покрытия расходов на релокацию, но не считаю, что продажа монет китайскими майнерами станет настолько массовым явлением, что оно окажет влияние на рыночную ситуацию. Во-первых, майнеры продают монеты не на биржах для трейдинга, а на внебиржевых площадках. Это как раз сделано для того, чтобы выставление на продажу крупного лота не влекло за собой обрушение рынка. Во-вторых, сейчас существуют финансовые организации, которые в принципе готовы кредитовать релокацию майнингового производства под залог биткоинов. Тогда продавать вообще не придётся. Но такая возможность открыта для крупных предприятий, — полагает сооснователь дата-центра LAZM Роман Некрасов.

Он отметил, что небольшие майнинговые фермы в Китае оказались в незавидном положении. На релокацию у них нет ресурсов, а продолжать работу в своих провинциях им запрещено. Роман Некрасов считает, что такие майнеры могут выставлять на продажу добытые монеты, но это не настолько крупные лоты, чтобы обрушить рынок.