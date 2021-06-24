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Врач назвала идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

А также рассказала, как правильно употреблять его в пищу.

24 июня, 01:54

Фото © Pixabay

Лучшая еда, когда на улице очень жарко и температура воздуха превышает плюс 30 градусов, — суп. Об особенных свойствах этого блюда рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

Медик отметила, что в жаркую погоду организм стремится сохранить тепловое равновесие, поэтому повышается потоотделение. В это время вместе с водой теряются азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины. А восполнить такие потери лучше всего может суп.

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"Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором", — объяснила диетолог.

Арзуманян уточнила, что супы могут быть и тёплыми, и горячими, так как они способствуют потоотделению, которое охлаждает в жару. Однако летом лучше употреблять в пищу холодные супы, например из шпината или щавеля, гаспачо или окрошку. При этом температура блюда должна быть комнатной, потому что "усвоение слишком холодной пищи требует от организма повышения температуры", подытожила диетолог.

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Ранее россиянам рассказали, сколько нужно пить воды в жару. При этом важно не переборщить, иначе есть риск навредить почкам.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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