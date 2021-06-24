Экологи заявили об угрозе превращения Украины в пустыню

Климатические изменения на территории Украины способны через несколько десятков лет превратить Незалежную в пустыню. Об этом заявили в Минэкологии страны, сообщает Vesti.ua.

Как уточняют экологи, на которых ссылается издание, Украина оказалась в таком положении в связи со внешними и внутренними факторами, включая недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды в стране.

В данный момент в Незалежной около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше шести миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Кроме того, экологи заявляют, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни каждый год выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.

Эксперты полагают, что, если на проблемы своевременно не отреагировать, всё закончится тем, что Незалежная может столкнуться с серьёзным дефицитом воды и продовольствия.