НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экологи заявили об угрозе превращения Украины в пустыню

Эксперты утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Незалежной.

24 июня, 01:34

Фото © Pixabay

Климатические изменения на территории Украины способны через несколько десятков лет превратить Незалежную в пустыню. Об этом заявили в Минэкологии страны, сообщает Vesti.ua.

Как уточняют экологи, на которых ссылается издание, Украина оказалась в таком положении в связи со внешними и внутренними факторами, включая недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды в стране.

"Профукаем": Аналитик предрёк Украине потерю аграрного потенциала

"Профукаем": Аналитик предрёк Украине потерю аграрного потенциала

В данный момент в Незалежной около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше шести миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Кроме того, экологи заявляют, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни каждый год выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.

Эксперты полагают, что, если на проблемы своевременно не отреагировать, всё закончится тем, что Незалежная может столкнуться с серьёзным дефицитом воды и продовольствия.

Украине предрекли дефицит воды к 2050 году

Украине предрекли дефицит воды к 2050 году

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что "обнищавшая" Украина может вернуться в Средневековье. Он обратил внимание на огромную долю иностранной составляющей в сельхозпродукции Незалежной.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Суетится и дёргается": Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

вчера в 23:21

В России предложили запретить 28 видов пластиковых товаров

18 июня, 08:03

"Драпанули от намёка на русский огонь": Американцы отреагировали на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

сегодня в 01:11

МВД начало использовать в России систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин

сегодня в 01:29

Эксперт рассказала, кто может не получить пенсию в июле

сегодня в 01:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1