Экологи заявили об угрозе превращения Украины в пустыню
Эксперты утверждают, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Незалежной.
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Климатические изменения на территории Украины способны через несколько десятков лет превратить Незалежную в пустыню. Об этом заявили в Минэкологии страны, сообщает Vesti.ua.
Как уточняют экологи, на которых ссылается издание, Украина оказалась в таком положении в связи со внешними и внутренними факторами, включая недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды в стране.
В данный момент в Незалежной около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, а свыше шести миллионов гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии. Кроме того, экологи заявляют, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод являются основными трудностями Украины. Например, с пашни каждый год выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.
Эксперты полагают, что, если на проблемы своевременно не отреагировать, всё закончится тем, что Незалежная может столкнуться с серьёзным дефицитом воды и продовольствия.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что "обнищавшая" Украина может вернуться в Средневековье. Он обратил внимание на огромную долю иностранной составляющей в сельхозпродукции Незалежной.
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