Эксперт рассказала, кто может не получить пенсию в июле

С 1 июля на основании закона "О национальной платёжной системе" все социальные выплаты и пенсии будут перечисляться только на банковские карты "Мир" или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По словам эксперта, пенсионер не получит пенсию, если у него отсутствует карта "Мир", а также не открыт счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия. Финогенова рекомендует передать реквизиты карты, счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля. Если карты или счёта нет, тогда нужно написать заявление в банк и завести именную карту "Мир", процедура оформления которой занимает примерно семь рабочих дней, или открыть счёт в Сбербанке, а затем передать реквизиты в ПФР.

Также эксперт рассказала об альтернативе для тех, кто не хочет пользоваться банковскими услугами, в таком случае пенсию можно получать через Почту России. Тем, у кого пока нет карты "Мир" или счёта, Сбербанк откроет текущий счёт, с которого можно будет снять средства, придя в офис банка, поэтому начисленная пенсия не пропадёт. Специалист добавила, что сотрудники других банков, где у россиян ранее был открыт счёт для перечисления пенсий, после получения денег из ПФР обязаны в десятидневный срок связаться с получателем и сообщить ему о необходимости оформления карты "Мир".