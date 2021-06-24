"Внедрились на фланг НАТО": США пожаловались на рост влияния России в Африке

В американской администрации переживают, что действия Москвы затрагивают геополитические интересы Вашингтона.

Участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы США. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Чёрной Африке", — сказал американский чиновник на брифинге.

Представитель администрации США добавил, что Ливия является крупным поставщиком нефти и газа. Также он не исключил, что страна превратится в ещё одно место, где террористы смогут действовать безнаказанно.

После свержения Муамара Каддафи, фактически возглавлявшего Ливию с 1969 по 2011 год, страна перестала существовать как единое целое. За власть борются две группы: Правительство национального согласия, которое ныне возглавляет Абдель Хамид ад-Дбейба, и Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В среду в Берлине прошла очередная международная конференция по Ливии, в ней приняли участие представители многих стран, в том числе России, США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Китая, Египта, а также делегации ООН, Евросоюза, Лиги арабских государств и Африканского союза.