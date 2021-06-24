Американская певица Бритни Спирс впервые публично выступила в зале суда, который рассматривал её иск об отмене принудительной опеки отца. Артистка призналась, что хочет вернуть права на свою жизнь. Об этом сообщает New York Times.

"Я соврала всему миру, когда говорила, что я счастлива и всё в порядке. Я несчастна и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд так долго, потому что думала, что люди мне не поверят", — заявила певица.

Спирс рассказала, что во время принудительного лечения ей прописали литий, который певица пила пять лет, и каждый раз после приёма препарата она чувствовала себя "будто пьяной". Артистка отметила, что 24 часа в сутки находится под присмотром охраны и опекунов, а всего под опекунством более 13 лет. По словам Бритни, её не оставляли одну, даже когда она была голой. Спирс добавила, что опекуны заставили её установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла родить детей, и запретили удалять её.

Также 39-летняя певица пожаловалась на то, что её заставляли работать, несмотря на усталость. По словам Спирс, она живёт так, будто постоянно находится в реабилитационном центре, поэтому настаивает на том, чтобы проходить терапию реже, чем три раза в неделю. Артистка подчеркнула, что ничем не заслужила такого отношения к себе и хочет, чтобы всё это поскорее закончилось.

"Я намерена подать в суд на свою семью. Я плачу людям деньги, и они меня контролируют. Это оскорбительно. Я чувствую, что не могу жить полноценной жизнью. Я даже не верю в терапию", — отметила Бритни.