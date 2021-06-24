Американский телеканал Fox News опубликовал материал, который посвящён инциденту в Чёрном море, где накануне британский эсминец нарушил российскую границу. При этом статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Поспорим, британцы драпанули от малейшего намёка на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца", — написал один из пользователей.

"Крым теперь часть России, и это не изменится", — подчеркнул другой комментатор.

Ещё один читатель написал следующее: "А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет". Один из пользователей добавил, что "тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги, — не хорошая идея".

"ВМC Великобритании не такие грозные, как ранее. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре", — выразил мнение читатель.