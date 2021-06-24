"Драпанули от намёка на русский огонь": Американцы отреагировали на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Некоторые жители США отметили, что "нечего дразнить медведя", поскольку ничего хорошего из этого не выйдет.
Фото © Royalnavy.mod.uk
Американский телеканал Fox News опубликовал материал, который посвящён инциденту в Чёрном море, где накануне британский эсминец нарушил российскую границу. При этом статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Поспорим, британцы драпанули от малейшего намёка на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца", — написал один из пользователей.
"Крым теперь часть России, и это не изменится", — подчеркнул другой комментатор.
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Ещё один читатель написал следующее: "А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет". Один из пользователей добавил, что "тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги, — не хорошая идея".
"ВМC Великобритании не такие грозные, как ранее. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре", — выразил мнение читатель.
Также один из читателей заявил, что президент США Джо Байден "обрёк США и их союзников по всему миру на несколько лет слабости".
Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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