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"Драпанули от намёка на русский огонь": Американцы отреагировали на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Некоторые жители США отметили, что "нечего дразнить медведя", поскольку ничего хорошего из этого не выйдет.

24 июня, 01:11
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

Американский телеканал Fox News опубликовал материал, который посвящён инциденту в Чёрном море, где накануне британский эсминец нарушил российскую границу. При этом статья вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Поспорим, британцы драпанули от малейшего намёка на русский огонь. Британцы же привыкли воевать до последнего американца", — написал один из пользователей.

"Крым теперь часть России, и это не изменится", — подчеркнул другой комментатор.

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"Суетится и дёргается": Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Ещё один читатель написал следующее: "А нечего дразнить медведя. Ничего хорошего из этого не выйдет". Один из пользователей добавил, что "тыкать в медведя палкой, особенно возле его родной берлоги, — не хорошая идея".

"ВМC Великобритании не такие грозные, как ранее. Они продули свои деньги на мигрантов, которые их ненавидят и не имеют ни малейшего желания ассимилироваться в их культуре", — выразил мнение читатель.

"Зачем беспокоить русского медведя?": Британцев возмутило присутствие их эсминца в Чёрном море

"Зачем беспокоить русского медведя?": Британцев возмутило присутствие их эсминца в Чёрном море

Также один из читателей заявил, что президент США Джо Байден "обрёк США и их союзников по всему миру на несколько лет слабости".

Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

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"Рубежи России на замке": Аксёнов назвал Крым неприступной крепостью после инцидента с британским эсминцем

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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