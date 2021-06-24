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МВД начало использовать в России систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин

По словам разработчиков, технология с очень высокой точностью позволяет определять силуэты, а также искать людей по внешним признакам, например очкам, бороде или головному убору.

24 июня, 01:29

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Андрей Никеричев

МВД начало применять в пяти регионах России новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Об этом сообщил глава компании-разработчика технологии Ntechlab (партнёр Ростеха) Андрей Теленков.

По его словам, клиенты очень заинтересованы данной системой и делают по ней много запросов.

Могу сказать, что она применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом", цитирует Теленкова ТАСС.

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Генеральный директор Ntechlab отметил, что систему распознавания применяют, в частности, в странах СНГ, Латинской Америке в общественном транспорте, а также в России и заграницей в сфере строительства и спортивной аналитики. Активно интересуются технологией государства Ближнего Востока, с ними уже назначены ряд переговоров, рассказал Теленков.

Он пояснил, что система с очень высокой точностью позволяет определять силуэты, а также искать людей по внешним признакам, например очкам, бороде или головному убору.

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"Так же и с автомобилями <..> Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля", — сообщил глава компании и уточнил, что алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что специалисты российской компании Ntechlab разработали технологию распознавания человека по силуэту. Тогда сообщалось, что испытание новой разработки планируют провести в Москве, Татарстане, Тюменской, Рязанской и Кемеровской областях.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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