Украинский политик уличил Зеленского в признании Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно признал, что Крым и фактически, и юридически является частью России. Такое мнение в беседе с РИА ФАН высказал бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма. Он заявил, что на полуостров "позавозили" граждан РФ из других регионов страны, а если Киев вернёт контроль над полуостровом, всех их депортируют обратно. Интересно, что похожее заявление ещё в марте сделал украинский вице-премьер Алексей Резников. По его словам, Россия якобы "завезла" в Крым 500 тысяч человек, чтобы "размыть" местное население, но после "возвращения" полуострова Киев выдворит их оттуда.

"У нас на Украине про таких, как Гордон, говорят "несповна розуму" (слабоумный. — Прим. Лайфа). Крым де-юре и де-факто — это территория России, я не понимаю, как он что-то там собрался отобрать. Я так понимаю, что и Зеленский сегодня уже согласился с тем, что Крымский полуостров является территорией РФ. У него же в Ялте есть квартира, за которую он платит налоги в рублях. Эти деньги идут в российский бюджет", — отметил Олейник.

Экс-депутат добавил, что Зеленский признаёт и российские органы власти в Крыму, иначе не стал бы платить налоги. По словам Олейника, Зеленский понимает, что скоро покинет пост главы государства, а квартира в Ялте останется.

Что касается высказываний Гордона, то они представляют собой лишь попытки пропиариться, считает украинский политик.