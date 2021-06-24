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Ту-22М3 отработали удары по авианосцам условного противника в Тихом океане

В районе манёвров была замечена иностранная авиация, сообщили в Минобороны РФ.

24 июня, 03:04

Фото © ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Ту-22М3 отработали удары по авианосцам условного противника в Тихом океане. Видео © Телеканал "Звезда"

Основная часть оперативных учений Тихоокеанского флота завершилась. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе манёвров дальние бомбардировщики Ту-22М3 взлетели с аэродрома на Камчатке и нанесли удары по авианосной ударной группе условного противника, а бомбардировщики Ту-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Также на завершающем этапе учений флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" вместе с самолёта ВКС России отработали условные удары по критически важным объектам условного противника.

В Минобороны РФ также сообщили, что в районе манёвров была замечена иностранная боевая авиация, однако зарубежные самолёты не смогли узнать типы российских кораблей и их точные координаты из-за того, что применялись средства аэрозольной маскировки. Это дало дополнительное время для организации противовоздушной обороны.

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Учения Тихоокеанского флота проходили в 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курильских островов с 7 по 24 июня. В них участвовало около 20 боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения.

Напомним, накануне ещё одни военные манёвры начались уже на самих Курильских островах. В них принимает участие более 10 тысяч российских военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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