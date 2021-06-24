Бывший премьер-министр Словакии назвал Россию опорой международного права и мира

Бывший премьер-министр Словакии, председатель Общества словацко-российского содружества Ян Чарногурский заявил, что РФ является опорой международного права и мира, поэтому у неё, несмотря на растущие пропагандистские усилия Запада, есть много друзей в разных странах. Об этом он рассказал, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

"Мы видим, как в странах Запада с каждым годом всё более усиливается антироссийская пропаганда. Несмотря на это, у России растёт число друзей. Многие люди, в том числе в Словакии, считают, что именно Россия является опорой международного права и мира", — отметил Чарногурский.

Политик напомнил, что Словакия является членом Евросоюза и НАТО, однако благодаря многолетним и активным выступлениям населения там нет базы США или Североатлантического альянса.

"В результате этого северное крыло альянса (Польша и страны Балтии) и его южное крыло (Румыния и Болгария) не связаны основными системами", — подчеркнул экс-премьер Словакии.

Также Чарногурский добавил, что опросы ведущих западных агентств по изучению общественного мнения, проводимые в европейских странах, как правило, в Словакии приносят малоприятные для их организаторов результаты. По его словам, на вопрос о том, чью сторону вы займёте в случае конфликта США и России, 20% опрошенных в стране заявили, что выберут сторону Москвы, и лишь 6% респондентов отдали предпочтение Вашингтону. Он также заметил, что более 40% респондентов два года назад ещё в одном опросе заявили о поддержке политики президента РФ Владимира Путина.

"А на задаваемый регулярно, каждые два года, вопрос: "От какого государства вы ожидаете наибольшей поддержки в случае международного кризиса?" — большинство словаков столь же регулярно отвечают, что от России", — резюмировал Чарногурский.