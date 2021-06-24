Правительство 24 июня обсудит выделение средств на пособия беременным и родителям-одиночкам
Речь идёт о выделении денег на 2021 год из резервного фонда кабмина бюджету Пенсионного фонда.
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Правительство России рассмотрит проект распоряжения о выделении средств на новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Как сообщили в пресс-службе кабмина, это произойдёт на заседании, которое состоится в четверг, 24 июня.
Также уточняется, что речь идёт о выделении денежных средств на 2021 год из резервного фонда правительства страны бюджету Пенсионного фонда РФ (ПФР).
"Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей", — подчёркивается в материалах к заседанию кабмина.
Прежде в ПФР сообщали, что приём заявлений на пособия женщинам, которые встали на учёт в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет, начнётся 1 июля. Там уточнили, что размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе России. В случае с выплатой неполным семьям речь идёт о 50% прожиточного минимума ребёнка, в случае с выплатой по беременности — 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. При этом пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости, важным условием является размер дохода семьи, который не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.
Ранее омбудсмен Анна Кузнецова на съезде партии "Единая Россия" озвучила идею увеличения размера материнского капитала в РФ. Кроме того, она предложила включать в трудовой стаж граждан те годы, которые уходят у них на воспитание детей. В Госдуме инициативу об увеличении маткапитала поддержали.
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