МВД России перечислило шесть самых распространённых видов мошенничества по телефону, жертвами которых россияне становятся чаще всего.

"В настоящее время жертвой злоумышленников может стать любой человек, но чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые и доверчивые люди", — приводит сообщение пресс-центра МВД ТАСС.

По данным министерства, первое место занимают сообщения о попавшем в беду родственнике. За помощь в решении данного вопроса мошенники требуют деньги. В такой ситуации лучше прервать телефонный разговор со злоумышленниками и позвонить человеку, который якобы находится в беде.

На втором месте по популярности — телефонный номер-грабитель. Суть этого метода мошенничества заключается в следующем: жертва на мобильный телефон получает СМС с просьбой перезвонить на указанный номер. После того как человек перезванивает, с его счёта снимают деньги. Чтобы избежать списания средств с баланса телефона, в ведомстве советуют не звонить на незнакомые номера.

На третьей строчке оказались телефонные вирусы. Абоненту приходит ссылка, при переходе на которую списываются деньги. Чтобы кражи средств не произошло, в МВД советуют не переходить по ссылкам от неизвестных номеров.

Ложный выигрыш в лотерее занимает четвёртую позицию. Здесь мошенники звонят и сообщают о выигрыше, а чтобы получить его, нужно сообщить звонящему реквизиты карты. Избежать обмана в этом случае поможет нераспространение данных о карте.

На пятом месте, по данным МВД, находится простой код от оператора связи. Аферисты звонят и предлагают набрать под диктовку код или сообщение, которое якобы подключит новую услугу или улучшит качество связи. Этот код является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счёта абонента на счёт злоумышленников, поэтому лучше перезвонить оператору связи и уточнить информацию о проводимых акциях.