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Япония выразила России очередной протест из-за военных учений на Курилах

В Токио отметили, что "усиление военного присутствия РФ на островах, включая проведение подобных манёвров, противоречит их позиции".

24 июня, 03:26

Фото © Pixabay

Правительство Японии выразило протест России в связи с военными учениями частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота, которые в том числе проводятся на южной части Курильских островов. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

"Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова. Прим. Лайфа). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции", отметил он.

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Ранее в Минобороны сообщили о начале масштабных военных учений в акватории Японского моря, а также на Сахалине и Курильских островах с участием более 10 тысяч военнослужащих, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов и свыше 30 летательных аппаратов. Манёвры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.

Напомним, Япония выражала протест РФ и перед началом данных учений. Тогда в Токио также заявляли, что военные манёвры связаны с "укреплением военного присутствия России и являются неприемлемыми".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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