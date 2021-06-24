Япония выразила России очередной протест из-за военных учений на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с военными учениями частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и сил Тихоокеанского флота, которые в том числе проводятся на южной части Курильских островов. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генсек кабинета министров страны Кацунобу Като.

"Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова. — Прим. Лайфа). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с тем, что усиление военного присутствия России на этих островах, включая проведение подобных учений, противоречит нашей позиции", — отметил он.

Ранее в Минобороны сообщили о начале масштабных военных учений в акватории Японского моря, а также на Сахалине и Курильских островах с участием более 10 тысяч военнослужащих, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов и свыше 30 летательных аппаратов. Манёвры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток.