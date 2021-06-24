Россиянам объяснили, при каком уровне антител нужно прививаться от коронавируса

Необходимость ревакцинации от коронавирусной инфекции или прививки после перенесённой болезни напрямую зависит от уровня антител в организме человека. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

В беседе с ТАСС эксперт рассказала, что сейчас есть два вида тестов на антитела: итальянский тест Liason от компании DiaSorin и тест компании Abbott, который называется Quant. Как отмечается, у первого шкала антител идёт от 15 до 400, при этом хорошим результатом считается уровень в 200-300. Такой показатель свидетельствует, что у человека хороший иммунитет от коронавируса.

При этом второй тест способен определять антитела, конкретно нейтрализующие ковид. У него шкала от 50 до 40 тысяч. Если показатель превышает 1,3 тысячи, то значит иммунитет хороший, если от 500 до 1,3 тысячи — есть риск заразиться инфекцией, если меньше 500 — нужно вакцинироваться или ревакцинироваться, отметила Баранова. Она уточнила, что речь идёт о B-клеточном иммунитете.

Специалист добавила, что, хотя у переболевших коронавирусом антитела вырабатываются, защита при вакцинации в среднем лучше, чем после заболевания ковидом. Баранова также заметила, что нельзя предположить, как долго в организме будут сохраняться антитела. По словам биолога, у кого-то они будут на высоком уровне долгое время, у других — быстро падают, и определить принадлежность к той или иной категории можно только путём измерения уровня антител.