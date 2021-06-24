На кадрах видно, как огненный шар вздымается в небо и сразу превращается в дым. Напомним, что в результате инцидента, который произошёл на территории промзоны, прилегающей к Северной ТЭЦ произошёл пожар. В результате без электроэнергии остались ряд жителей Ленобласти и севера Санкт-Петербурга.