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Огненный шар в небе: Момент взрыва на электроподстанции в Ленобласти попал на видео

В результате инцидента обесточены оказались ряд домов в Петербурге и пригороде.

24 июня, 04:32

Момент взрыва на электроподстанции в Ленобласти попал на видео. Видео © t.me / Megapolisonline

Момент взрыва на электроподстанции "Ручьи" в Ленинградской области попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал Megapolisonline.

Названа причина пожара на подстанции в Ленобласти, обесточившая север Петербурга

Названа причина пожара на подстанции в Ленобласти, обесточившая север Петербурга

На кадрах видно, как огненный шар вздымается в небо и сразу превращается в дым. Напомним, что в результате инцидента, который произошёл на территории промзоны, прилегающей к Северной ТЭЦ произошёл пожар. В результате без электроэнергии остались ряд жителей Ленобласти и севера Санкт-Петербурга.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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