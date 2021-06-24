Огненный шар в небе: Момент взрыва на электроподстанции в Ленобласти попал на видео
В результате инцидента обесточены оказались ряд домов в Петербурге и пригороде.
Момент взрыва на электроподстанции в Ленобласти попал на видео. Видео © t.me / Megapolisonline
Момент взрыва на электроподстанции "Ручьи" в Ленинградской области попал на видео. Ролик опубликовал телеграм-канал Megapolisonline.
На кадрах видно, как огненный шар вздымается в небо и сразу превращается в дым. Напомним, что в результате инцидента, который произошёл на территории промзоны, прилегающей к Северной ТЭЦ произошёл пожар. В результате без электроэнергии остались ряд жителей Ленобласти и севера Санкт-Петербурга.
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