Власти Томской области продлили действующие ковидные ограничения до 1 октября

Власти Томской области продлили действующие ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, до 1 октября. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

"Индийского" штамма у нас нет, выявляется "британский", болеет преимущественно молодёжь 20–40 лет, и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября", — рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По его словам, областной оперштаб беспокоит даже несколько десятков случаев коронавируса в сутки. При этом Жвачкин добавил, что никаких дополнительных ограничений, таких как QR-коды, закрытие ресторанов и введение пропусков в Томской области не планируется, поэтому все ставки сделаны на вакцинацию, которая полным ходом идёт в регионе. Губернатор надеется, что до 1 октября у жителей сформируется коллективный иммунитет.

"У нас люди сознательные, думающие о своём здоровье и своих близких — насмотрелись на предыдущие волны эпидемии и выводы сделали. Так что, надеюсь, обойдёмся без локдаунов", — добавил губернатор.