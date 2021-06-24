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Власти Томской области продлили действующие ковидные ограничения до 1 октября

Глава региона надеется, что до этого момента благодаря вакцинации у жителей сформируется коллективный иммунитет.

24 июня, 05:26
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Томской области продлили действующие ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, до 1 октября. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

"Индийского" штамма у нас нет, выявляется "британский", болеет преимущественно молодёжь 20–40 лет, и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября", — рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения

Ряд регионов России вслед за Москвой вернули коронавирусные ограничения

По его словам, областной оперштаб беспокоит даже несколько десятков случаев коронавируса в сутки. При этом Жвачкин добавил, что никаких дополнительных ограничений, таких как QR-коды, закрытие ресторанов и введение пропусков в Томской области не планируется, поэтому все ставки сделаны на вакцинацию, которая полным ходом идёт в регионе. Губернатор надеется, что до 1 октября у жителей сформируется коллективный иммунитет.

"У нас люди сознательные, думающие о своём здоровье и своих близких — насмотрелись на предыдущие волны эпидемии и выводы сделали. Так что, надеюсь, обойдёмся без локдаунов", — добавил губернатор.

Ранее Лайф сообщал, что режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля ввели в Бурятии. Такое решение власти региона приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В течение этих двух недель допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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