Оперштаб: Отказавшихся от обязательной вакцинации москвичей будут отстранять от работы
Причём зарплата за этот период человеку начисляться не будет, а пропущенные дни не будут учтены в стаже.
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Сотрудники сферы услуг в Москве, отказавшиеся от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, будут отстранены от работы на законных основаниях. Об этом сообщает столичный оперштаб.
"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от CoViD-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", — говорится в сообщении.
В оперштабе подчеркнули, что за период, на который сотрудника отстранили от работы, заработная плата ему начисляться не будет. Кроме того, пропущенные дни не будут засчитаны в стаж, дающий право на отпуск.
Там также уточнили, что при определении доли вакцинированных в общий штат включаются и те сотрудники, которые работают удалённо. Отмечается, что контроль за исполнением требований будет осуществляться в форме проверок, а за несоблюдение работодателю будет грозить приостановка деятельности предприятия на 90 суток.
Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Власти также решили дополнительно выделить на борьбу с инфекцией 11 миллиардов рублей.
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