Оперштаб: Отказавшихся от обязательной вакцинации москвичей будут отстранять от работы

Сотрудники сферы услуг в Москве, отказавшиеся от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, будут отстранены от работы на законных основаниях. Об этом сообщает столичный оперштаб.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от CoViD-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", — говорится в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что за период, на который сотрудника отстранили от работы, заработная плата ему начисляться не будет. Кроме того, пропущенные дни не будут засчитаны в стаж, дающий право на отпуск.