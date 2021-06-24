Врио главы Пензенской области запустил проект по поиску талантливых управленцев

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко запустил первый в регионе кадровый проект по выявлению и продвижению перспективных управленцев, получивший название "Пензенская область — регион возможностей". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В проекте будут участвовать люди от 24 до 55 лет. Есть определённые требования: наличие высшего профессионального образования — специалитет / магистратура, стаж управленческой деятельности — не менее года либо срок работы по специальности — не менее трёх лет. Это сделано сознательно, чтобы отбирать управленцев среди людей, которые уже состоялись как специалисты", — отметил Мельниченко.

Отмечается, что главная цель осуществления проекта — повышение качества управления регионом. По словам Мельниченко, планируется привлечь представителей самых разных сфер — образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса — и сформировать корпус тестированных людей, профессиональный профиль которых определит в дальнейшем их привлечение к управленческой работе по конкретным направлениям.

Председателем наблюдательного совета проекта назначен генеральный директор группы компаний "Дамате", почётный гражданин Пензенской области Рашид Хайров. Он выразил уверенность, что проект окажет позитивное влияние не только на систему государственного управления, но и на социально-экономическое развитие региона.

"Конечно, он важен в качестве нового социального лифта, причём поддерживающего действительно самых достойных кандидатов. Это ценно для повышения доверия в обществе, для создания атмосферы сотрудничества между государством и активными гражданами. Но не менее значимо и то, что проект поможет отобрать и подсветить прослойку перспективных руководителей. А значит, создаст условия для хотя бы частичного удовлетворения кадрового дефицита, с которым сталкиваются не только государственные органы, но и бизнес-структуры", — подчеркнул Хайров.

Стоит отметить, что проект организован при участии АНО "Россия — страна возможностей". Данная организация была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.