В России предложили ужесточить правила аренды электросамокатов

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить права на использование электросамокатов лицам, которые ранее были виновниками аварий, и установить новые правила аренды этого вида транспорта. Об этом сообщает RT.

"В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов прошу вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т.д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий", — отметил Петров в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Петров предложил следующие виды наказаний: при участии в одном ДТП наложить мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а при повторной аварии — запрет на использование сервиса до пяти лет. Если же виновник ослушается и возьмёт в аренду электросамокат, то общественник предлагает наказывать его административным штрафом или арестом.

Мнения экспертов по этой инициативе разделились. Некоторые считают, что распространить меры можно на всех пользователей электросамокатов, а не только на тех, кто берёт транспорт в аренду. Также прозвучало мнение, что компании сами должны позаботиться об ограничениях и никаких законов для этого принимать не нужно.