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В России предложили ужесточить правила аренды электросамокатов

По мнению автора инициативы, злостных нарушителей стоит наказывать штрафом или даже арестом.

24 июня, 05:13

Фото © Pixabay

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить права на использование электросамокатов лицам, которые ранее были виновниками аварий, и установить новые правила аренды этого вида транспорта. Об этом сообщает RT.

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"В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов прошу вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т.д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий", отметил Петров в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Петров предложил следующие виды наказаний: при участии в одном ДТП наложить мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а при повторной аварии — запрет на использование сервиса до пяти лет. Если же виновник ослушается и возьмёт в аренду электросамокат, то общественник предлагает наказывать его административным штрафом или арестом.

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Мнения экспертов по этой инициативе разделились. Некоторые считают, что распространить меры можно на всех пользователей электросамокатов, а не только на тех, кто берёт транспорт в аренду. Также прозвучало мнение, что компании сами должны позаботиться об ограничениях и никаких законов для этого принимать не нужно.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и "Сокольниках", на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде, к ним добавится ещё 35 новых зон.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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