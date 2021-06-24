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ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных о полётах военной авиации для спецслужб Украины

По информации спецслужбы, эти сведения крымчанин собирался "использовать против безопасности РФ".

24 июня, 06:54
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

ФСБ задержала жителя Симферополя, который собирал для спецслужб Украины данные о полётах российской военной авиации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приёмного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полётах российской военной авиации", — заявили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины

А ранее ФСБ сообщила о задержании в России агента украинских спецслужб, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью". По данным спецслужбы, сотрудники СБУ предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ. Его выдворили из страны и закрыли въезд на 25 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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