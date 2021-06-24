ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных о полётах военной авиации для спецслужб Украины

ФСБ задержала жителя Симферополя, который собирал для спецслужб Украины данные о полётах российской военной авиации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В течение длительного времени российский гражданин с использованием специального антенного и приёмного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полётах российской военной авиации", — заявили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".