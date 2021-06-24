Курьеров в Москве обязали привиться от ковида
Ещё 16 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом в столице ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Управление Роспотребнадзора по Москве постановило привить от коронавируса также 60% сотрудников служб доставки. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
"Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве <...> абзацем следующего содержания:
— доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской", — говорится в документе.
Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест.
Комментариев: 0