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Курьеров в Москве обязали привиться от ковида

Ещё 16 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом в столице ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

24 июня, 06:40

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Управление Роспотребнадзора по Москве постановило привить от коронавируса также 60% сотрудников служб доставки. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

"Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве <...> абзацем следующего содержания: 

— доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской", — говорится в документе.

Оперштаб: Отказавшихся от обязательной вакцинации москвичей будут отстранять от работы

Оперштаб: Отказавшихся от обязательной вакцинации москвичей будут отстранять от работы

Напомним, что из-за сложной ситуации с коронавирусом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Кроме того, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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