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Опубликовано 24 июня 2021, 10:18

"Защищает прививка, а не липовая справка": Володин призвал жёстко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

По его словам, долг каждого — не покупать поддельные документы, а полиция должна пресекать данный нелегальный бизнес.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо жёстко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. В их число входят и фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

"Совершенно очевидно: необходимо жёстко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это — обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого — не покупать поддельные сертификаты, — написал он в своём телеграм-канале. Защищает вакцина, но никак не липовая справка".

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Ранее Лайф писал, что в Москве задержали афериста, продавшего тысячи поддельных справок о вакцинации от ковида. Справку заказчику доставил курьер, которого сразу задержали. Он сообщил, что документ получил от водителя "Яндекс.Доставки". Тот в свою очередь описал дом и человека, у которого забрал конверт. Через три дня полицейские нашли и поймали злоумышленника.

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Ранее Лайф сообщал, что с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

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Алексей Дёмин
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