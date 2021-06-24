"Защищает прививка, а не липовая справка": Володин призвал жёстко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации

По его словам, долг каждого — не покупать поддельные документы, а полиция должна пресекать данный нелегальный бизнес.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что необходимо жёстко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. В их число входят и фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса.

"Совершенно очевидно: необходимо жёстко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это — обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого — не покупать поддельные сертификаты, — написал он в своём телеграм-канале. — Защищает вакцина, но никак не липовая справка".

Ранее Лайф писал, что в Москве задержали афериста, продавшего тысячи поддельных справок о вакцинации от ковида. Справку заказчику доставил курьер, которого сразу задержали. Он сообщил, что документ получил от водителя "Яндекс.Доставки". Тот в свою очередь описал дом и человека, у которого забрал конверт. Через три дня полицейские нашли и поймали злоумышленника.