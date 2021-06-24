Летние кафе и веранды Москвы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля
А детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без кодов.
Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Власти Москвы разъяснили правила посещения общепита, которые меняются с 28 июня. Так, летние кафе и веранды столицы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля — указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.
Также обычный режим работы сохранят рестораны в отелях и студенческие столовые. Кроме того, указывается, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без кодов.
"Приличная девушка ни о чём не просит": Эксперт по этикету рассказала, кто должен платить за ПЦР-тест перед свиданием в кафе
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Комментариев: 0