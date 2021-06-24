Летние кафе и веранды Москвы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля

Власти Москвы разъяснили правила посещения общепита, которые меняются с 28 июня. Так, летние кафе и веранды столицы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля — указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Также обычный режим работы сохранят рестораны в отелях и студенческие столовые. Кроме того, указывается, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без кодов.