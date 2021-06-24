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Летние кафе и веранды Москвы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля

А детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без кодов.

24 июня, 07:06
<p>Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр

Власти Москвы разъяснили правила посещения общепита, которые меняются с 28 июня. Так, летние кафе и веранды столицы можно будет посетить без QR-кода до 12 июля — указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

Также обычный режим работы сохранят рестораны в отелях и студенческие столовые. Кроме того, указывается, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в рестораны без кодов.

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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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