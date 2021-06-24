МИД заявил о готовности России защищать свои границы военными методами
Территориальная целостность РФ неприкосновенна, а нерушимость её рубежей — это абсолютный императив, подчеркнули в ведомстве.
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Россия готова как дипломатическими и политическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своих границ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море.
"Если коллеги не понимают, что такое границы РФ, то мы можем бомбить... Территориальная целостность РФ неприкосновенна. Нерушимость её границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами", — подчеркнул он.
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Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. В Минобороны РФ назвали действия британского эсминца грубым нарушением конвенции ООН. После инцидента военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ. Причём находившийся на борту британский журналист подтвердил, что эсминец целенаправленно зашёл в территориальные воды Крыма.
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