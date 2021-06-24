МИД заявил о готовности России защищать свои границы военными методами

Россия готова как дипломатическими и политическими, так и военными методами отстаивать нерушимость своих границ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

"Если коллеги не понимают, что такое границы РФ, то мы можем бомбить... Территориальная целостность РФ неприкосновенна. Нерушимость её границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами", — подчеркнул он.