МИД: РФ может бомбить не только по курсу, но и по цели в случае нарушения границ
Там предостерегли от подобных провокаций в будущем всех, кто под видом мирного плавания вторгается в территориальные воды страны.
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Российские военные лётчики из соображения безопасности могут сбрасывать бомбы не только по курсу движения нарушителей государственных границ, но и по самой цели. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя вчерашний инцидент с британским эсминцем в Чёрном море.
"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги и не понимают", — заявил Рябков.
Он напомнил о приоритетах безопасности государства и предостерёг от подобных провокаций в будущем всех, "кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ".
Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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