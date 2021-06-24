Патрушев заявил, что американские граждане готовили покушение на Лукашенко
Он отметил, что в Белоруссии был сорван сценарий цветной революции, организованной некоторыми западными странами.
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в последние годы всё большее распространение получают так называемые гибридные войны, которые нередко приносят не меньше страданий народам, чем традиционные горячие конфликты. Одним из примеров, по его словам, служит подготовка покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"На Украине в 2014 году внешние силы для насильственной смены власти сделали ставку на неонацистов — и сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства. Например, они были замечены и нейтрализованы властями в Белоруссии. Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", — сказал Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.
"Перешёл все "красные линии" : Патрушев обвинил Запад в попытке подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться. Глава государства отметил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае".
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