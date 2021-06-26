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Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море мог привести к военному столкновению, заявил посол РФ

Дипломат не располагает информацией о том, что решение по Defender принимал лично Борис Джонсон, однако если это было так, то "это очень серьёзно". Впрочем, Келин не торопится делать преждевременные выводы о причастности высших лиц Соединённого Королевства к инциденту.

26 июня, 18:03

Фото © royalnavy.mod.uk

Инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма мог привести к военному столкновению. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьёзного военного инцидента, что, собственно, признал начальник Генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

"Придётся отвечать": Посол России предупредил Лондон о последствиях новых инцидентов у Крыма

"Придётся отвечать": Посол России предупредил Лондон о последствиях новых инцидентов у Крыма

Келин также заявил, что не располагает информацией о том, что решение по Defender принимал лично премьер Великобритании Борис Джонсон, однако если это было так, то "это очень серьёзно". Впрочем, посол не торопится делать преждевременные выводы о причастности высших лиц Соединённого Королевства к инциденту. Вместе с тем Келин подчеркнул, что сейчас отношения между Москвой и Лондоном достигли "нулевого дна".

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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