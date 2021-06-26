Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море мог привести к военному столкновению, заявил посол РФ

"Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьёзного военного инцидента, что, собственно, признал начальник Генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером", — сказал дипломат в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live" .

Келин также заявил, что не располагает информацией о том, что решение по Defender принимал лично премьер Великобритании Борис Джонсон, однако если это было так, то "это очень серьёзно". Впрочем, посол не торопится делать преждевременные выводы о причастности высших лиц Соединённого Королевства к инциденту. Вместе с тем Келин подчеркнул, что сейчас отношения между Москвой и Лондоном достигли "нулевого дна".