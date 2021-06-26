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В Омске неизвестный открыл стрельбу по школьницам

Девочек прооперировали под общим наркозом. Стражи порядка проводят проверку, личность стрелка устанавливается.

26 июня, 17:48

Фото © Shutterstock

Вечером 25 июня в Омске около 21:30 злоумышленник выстрелил из пневматического оружия по подросткам. В результате ранения получили девочки 11 и 14 лет. Полиция проводит проверку и разыскивает злоумышленника, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Фото © vk.com/Инцидент Омск

Фото © vk.com/Инцидент Омск

"Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия", пояснили в ведомстве.

В Ивановской области мужчина расстрелял трёх человек и скрылся

В Ивановской области мужчина расстрелял трёх человек и скрылся

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности стрелка. О состоянии девочек официально не уточняется. По информации местных СМИ, пострадавшие были госпитализированы, их прооперировали под общим наркозом, чтобы достать пули.

Фото © vk.com/Инцидент Омск

Фото © vk.com/Инцидент Омск

Ранее СК опубликовал кадры с места расправы под Ивановом, где мужчина расстрелял знакомых и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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