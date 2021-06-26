В Омске неизвестный открыл стрельбу по школьницам

Вечером 25 июня в Омске около 21:30 злоумышленник выстрелил из пневматического оружия по подросткам. В результате ранения получили девочки 11 и 14 лет. Полиция проводит проверку и разыскивает злоумышленника, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

"Травмы были нанесены неустановленным лицом, предположительно, из пневматического оружия", — пояснили в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности стрелка. О состоянии девочек официально не уточняется. По информации местных СМИ, пострадавшие были госпитализированы, их прооперировали под общим наркозом, чтобы достать пули.