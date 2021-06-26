В Туве в детском лагере произошла вспышка коронавируса

В Туве подтвердилось заражение коронавирусом 66 детей и восьми сотрудников детского лагеря "Байлак". Все отдыхающие и персонал были изолированы. Об этом сообщили на сайте республиканского Минздрава.

"После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. Дети и персонал с положительными результатами анализа будут размещены в аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения. Остальные дети и сотрудники лагеря, которые имеют отрицательные результаты анализа, будут размещены в общежитии строительного техникума", — заявили в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора начали расследование в связи с массовым заражением ковидом в лагере. Выяснилось, что в нём находилось 174 ребёнка и 33 сотрудника. Заполняемость составила 75%, весь персонал был обследован перед началом сезона.

В республике зафиксировано свыше 16 200 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, 210 человек умерло. Уровень летальности в Туве сейчас составляет 1,29%, что почти вдвое ниже среднероссийского. План вакцинации против новой коронавирусной инфекции выполнен примерно наполовину.