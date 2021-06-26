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На Урале сельхозпредприятие стало выдавать зарплату продуктовыми карточками

Теперь компанию ждёт прокурорская проверка. Правоохранители уже отметили незаконность действий руководства.

26 июня, 16:47

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Сотрудники сельхозпредприятия ООО "Урал" в Свердловской области начали получать зарплату продуктовыми карточками. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарными карточками, которые называют урожайками, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на жалобы сотрудников предприятия.

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Отмечается, что получить продукты по карточкам можно в некоторых магазинах Красноуфимского района. Теперь правоохранители проведут проверку. В прокуратуре уже отметили, что такая политика руководства является незаконной, а зарплату можно выплачивать только в рублях.

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Ранее сообщалось, что сотрудников сферы услуг в Москве, отказавшихся от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отстранят от работы на законных основаниях. За этот период заработная плата начисляться не будет. Кроме того, пропущенные дни не будут засчитаны в стаж, дающий право на отпуск.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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