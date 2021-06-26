На Урале сельхозпредприятие стало выдавать зарплату продуктовыми карточками

Сотрудники сельхозпредприятия ООО "Урал" в Свердловской области начали получать зарплату продуктовыми карточками. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарными карточками, которые называют урожайками, — сообщили в пресс-службе со ссылкой на жалобы сотрудников предприятия.

Отмечается, что получить продукты по карточкам можно в некоторых магазинах Красноуфимского района. Теперь правоохранители проведут проверку. В прокуратуре уже отметили, что такая политика руководства является незаконной, а зарплату можно выплачивать только в рублях.