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Экс-"ранетка" Женя Огурцова рассказала о сексе с коллегой по группе

Артистка также вспомнила неприятную историю, когда к ней 16-летней приставал взрослый мужчина. Пережить неприятный эпизод девушке помог психолог.

26 июня, 16:41
<p>Женя Огурцова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ogyrtsova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ogyrtsova_official</a></p>

Женя Огурцова. Фото © Instagram / ogyrtsova_official

Бывшая участница группы "Ранетки" Женя Огурцова выпустила книгу, в которой откровенно рассказала о том, как жил коллектив во времена своей популярности и что происходило между артистками. Как отмечает издание "Дни.ру", экс-солистка в том числе раскрыла правду о своём сексуальном опыте.

В книге Огурцова рассказывает, что у неё была интимная близость с коллегой по группе Леной Третьяковой. По словам экс-"ранетки", "многие офигели", когда прочитали об этом. Она отметила, что мысли о сексуальном опыте с девушкой впервые появились у неё в подростковом возрасте, таким образом она исследовала свою сексуальность.

Пацанка из "Ранеток" призналась, что у неё были отношения с девушкой

Пацанка из "Ранеток" призналась, что у неё были отношения с девушкой

Кроме того, артистка вспомнила и неприятную историю — когда Жене было 16 лет, к ней приставал взрослый мужчина. Пережить неприятный эпизод ей помог психолог. В книге певица подчеркнула, что жертва домогательств не должна чувствовать себя виноватой.

Ранее Лайф рассказывал, что бывшая "ранетка" рассказала, как её грубо лишил невинности руководитель. Елена Третьякова призналась, что была очень пьяна и под "сильным эмоциональным давлением".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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