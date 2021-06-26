Экс-"ранетка" Женя Огурцова рассказала о сексе с коллегой по группе

Бывшая участница группы "Ранетки" Женя Огурцова выпустила книгу, в которой откровенно рассказала о том, как жил коллектив во времена своей популярности и что происходило между артистками. Как отмечает издание "Дни.ру", экс-солистка в том числе раскрыла правду о своём сексуальном опыте.

В книге Огурцова рассказывает, что у неё была интимная близость с коллегой по группе Леной Третьяковой. По словам экс-"ранетки", "многие офигели", когда прочитали об этом. Она отметила, что мысли о сексуальном опыте с девушкой впервые появились у неё в подростковом возрасте, таким образом она исследовала свою сексуальность.

Кроме того, артистка вспомнила и неприятную историю — когда Жене было 16 лет, к ней приставал взрослый мужчина. Пережить неприятный эпизод ей помог психолог. В книге певица подчеркнула, что жертва домогательств не должна чувствовать себя виноватой.