Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области начало проверку после концерта группы "Руки вверх", который состоялся на стадионе "Волгоград-арена" 19 июня и не был согласован с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

На странице в "Инстаграме" лидер коллектива Сергей Жуков сообщил, что на его выступление пришло "несколько десятков тысяч человек", и назвал прошедший концерт одним из лучших за 25 лет существования группы. А вот по словам организаторов, они продали лишь 50% билетов и на выступлении присутствовало 22 500 посетителей. Также Жуков опубликовал фотографии, на которых видно, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и находились без масок. Кроме того, в день концерта проходила проверка, были выявлены нарушения. Например, частичное отсутствие антисептиков в санузлах и обеззараживателя воздуха в комнате для оперштаба. Но все недочёты были устранены. При этом в отношении организатора мероприятия начато административное производство за повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.