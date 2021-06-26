В Совфеде поддержали введение "соглашения о лояльности" для мигрантов

Соглашение о лояльности для въезжающих в Россию иностранцев можно назвать хорошей практикой. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Конечно, они должны знать общие правила поведения и понимать через такого рода предупреждения те ограничения, которые существуют в стране", — объяснил Рязанский.

По словам сенатора, данный документ не ограничивает "поведенческую активность" трудовых мигрантов в стране. Туда стоит добавить общие рекомендации.

"Я бы к этому ещё добавил, как себя вести в случае болезни, получения травм, какие-то общие рекомендации. Вот эти все предосторожности должны быть человеку известны", — пояснил парламентарий.