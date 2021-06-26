В Совфеде поддержали введение "соглашения о лояльности" для мигрантов
В верхней палате парламента заявили о необходимости добавить в новый документ общие рекомендации.
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Соглашение о лояльности для въезжающих в Россию иностранцев можно назвать хорошей практикой. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Конечно, они должны знать общие правила поведения и понимать через такого рода предупреждения те ограничения, которые существуют в стране", — объяснил Рязанский.
По словам сенатора, данный документ не ограничивает "поведенческую активность" трудовых мигрантов в стране. Туда стоит добавить общие рекомендации.
"Я бы к этому ещё добавил, как себя вести в случае болезни, получения травм, какие-то общие рекомендации. Вот эти все предосторожности должны быть человеку известны", — пояснил парламентарий.
Напомним, в МВД ранее объявили о необходимости иностранцам, въезжающим в Россию, подписывать соглашение о лояльности, в котором они выразят готовность соблюдать законы в сфере труда. Такое требование вступит в силу в скором времени.
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