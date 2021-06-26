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Минобороны показало кадры пуска "Союза-2.1б" с космодрома Плесецк

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата с военным спутником нового поколения на расчётную орбиту прошли в штатном режиме, отметили в ведомстве.

26 июня, 10:45

Скриншот видео © Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны показало видео пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Видео © Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным космическим аппаратом нового поколения с космодрома Плесецк. Ролик размещён на официальном сайте ведомства.

"Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме", — сказано в сообщении министерства.

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Как отметили в Минобороны, через две минуты после старта ракета была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, а затем в расчётное время космический аппарат вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземные средства ВКС.

При этом ведомство уточняет, что в настоящее время с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а все его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Кроме того, после выведения на орбиту аппарату был присвоен порядковый номер "Космос-2550".

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Ранее Лайф уже сообщал о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником нового поколения. Какие задачи будет выполнять аппарат на орбите, не уточняется. Это уже второй пуск "Союза" с Плесецка в 2021 году.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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