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В МВД решили требовать с мигрантов ещё один документ на границе

Это мера профилактического характера: до гастарбайтера будут стараться донести нормы, которые он не должен нарушать в стране.

26 июня, 01:43
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Въезжающим в Россию иностранцам вскоре потребуется подписывать соглашение о лояльности, в котором они выразят готовность соблюдать законы в сфере труда. Об этом сообщили в МВД.

"Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных... ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения", — сказал собеседник ТАСС.

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То есть, подписывая этот документ, мигрант будет подтверждать, что информирован о действующих в стране нормах. Также он будет соглашаться не причинять России вреда, оплачивать расходы в случае его высылки. Согласно предложению, подписывать новый документ придётся иностранцам, въезжающим в РФ в визовом порядке.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин указом продлил до 30 сентября текущего года срок временного пребывания мигрантов в России без санкций.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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