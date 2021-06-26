В МВД решили требовать с мигрантов ещё один документ на границе

Въезжающим в Россию иностранцам вскоре потребуется подписывать соглашение о лояльности, в котором они выразят готовность соблюдать законы в сфере труда. Об этом сообщили в МВД.

"Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных... ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения", — сказал собеседник ТАСС.

То есть, подписывая этот документ, мигрант будет подтверждать, что информирован о действующих в стране нормах. Также он будет соглашаться не причинять России вреда, оплачивать расходы в случае его высылки. Согласно предложению, подписывать новый документ придётся иностранцам, въезжающим в РФ в визовом порядке.